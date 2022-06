SAS økte med 350 prosent

SAS fraktet drøyt 1,82 millioner passasjerer i mai, en økning på 351,7 prosent fra samme måned i fjor, da antallet var 404.000.

I mai 2020 var passasjerantallet nede i bare 158.000, kraftig påvirket av coronapandemien. I mai 2019 var antallet 2,5 millioner, men da ble trafikken tynget av pilotstreik . I 2018 var mai-tallet 2,67 millioner passasjerer.

I en kommentar til årets mai-tall sier SAS-sjef Anko van der Werff at selskapets virksomhet fortsetter å vokse, og at trenden for det generelle billettsalget er positiv foran årets sommersesong.

Kanselleringer

Samtidig har SAS kansellert 4.000 avganger i sommer, som følge av mannskapsmangel og andre utfordringer bransjen trøbler med. Og det kan bli flere.

– Vi har allerede kansellert flere avganger på forhånd. Dette er en liten andel av totalen, men naturligvis leit for de det gjelder, selv om de aller fleste av disse er booket om til flyvninger samme dag, sier pressesjef i SAS, Tonje Bjerve Sund, til TV 2.

– Det kan likevel forekomme flere enkeltkanselleringer i sommer, som følge av vær, tekniske problemer eller mangel på mannskap, sier hun.

– Det er i vår største intensjon at alle fly skal gå som normalt, og i stor grad vil de gjøre det. Likevel kan det oppstå enkelttilfeller grunnet den vanskelige situasjonen hele flyindustrien nå står i, der køer på én flyplass kan føre til forsinkelser andre steder i systemet.

Fyller 71 prosent av flyene

SAS' kapasitet i mai, målt ved tilgjengelige setekilometer (ASK), økte med 199,5 prosent fra mai i fjor, mens kabinfaktoren var 71,4 prosent, en forbedring på 35,3 prosentpoeng.

Trafikken i mai, målt i inntektsgivende passasjerkilometer (RPK), økte med 492,2 prosent.

Valutajustert yield – inntekt pr. fløyet setekilometer – sank imidlertid 10,4 prosent til 1,10 svenske kroner. Valutajustert PASK – inntekt pr. tilgjengelig sete – steg 74,9 prosent til 0,78 svenske kroner.

Målt mot april i år var passasjerantallet opp 18 prosent og kapasitetsveksten på 13 prosent. I april fløy mer enn 1,5 millioner passasjerer med det kriserammede flyselskapet.

Til sammenligning hadde Norwegian en passasjerøkning på 16 prosent fra april til mai – til 1,6 millioner passasjerer. Flyr hadde en vekst på 22 prosent til 149.100 passasjerer.