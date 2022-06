Rundt 1.000 piloter i SAS har i dag varslet at de kan gå ut i streik.

Det svenske pilotforbundet leverte i 14-tiden torsdag inn en streikemelding til Meklingsinstituttet i Stockholm. SAS-piloter i alle skandinaviske landene har varslet streik.

SAS-pilotene sier at flyselskapet krever at pilotene må godta 30 prosent besparelse i pilotkorpset. I tillegg sier de at SAS har krav på pilot-stillingene i de nyopprettede bemanningsselskapene, ifølge NTB.

«Streiken kan bety at cirka 900 piloter i Skandinavia vil gå ut i streik med start 29. juni dersom ikke SAS-ledelsen blir med i forhandlingene», ifølge Martin Lindgren, som er formann i SAS-seksjonen i det svenske pilotforbundet.

Lindgren anslår at streiken kan ramme opptil 250 avganger og 45.000 passasjerer om dagen hvis det går så langt.

«På siden av tarifforhandlingene har SPG(SAS Pilot Group) hatt samtaler med SAS-ledelsen for å forsøke å finne en løsning. SPG har lagt frem tilbud på betydelige besparelser, men med et motkrav om at alle SAS-piloter skal omfattes av samme tariffavtale. SAS-ledelsen har avvist disse forslagene, og SPG ser ingen annen mulighet enn å varsle om plassoppsigelse og å søke en løsning gjennom mekling», står det i pressemeldingen.