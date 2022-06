USA dropper coronatest for flyreisende

En ikke navngitt amerikansk tjenestemann i Biden-administrasjonen opplyste til nyhetsbyrået AP at det amerikanske smittevernsenteret CDC har konkludert med at kravet ikke lenger er nødvendig.

Det hvite hus' talsperson Kevin Munoz bekrefter på Twitter at påbudet skal oppheves.

USA innførte under pandemien krav om at alle som kommer med fly til landet, tar coronatest kort tid før de går om bord. Alternativet til negativt testresultat, har vært at passasjerene kunne bevise at de har hatt covid-19 i løpet av de siste 90 dagene.

Påbudet ble innført i fjor. Da lempet USA på de strenge tiltakene som forbød alle ikke-nødvendige reiser fra en lang rekke land, deriblant mesteparten av Europa, samt Kina, Brasil, Sør-Afrika, India og Iran.

Dette er blant de siste koronatiltakene som oppheves. Ifølge Aps kilde vil behovet for å gjeninnføre et slikt testkrav bli revurdert hver tredje måned.

(©NTB)