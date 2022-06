13 prosent nedgang i Avinors passasjerer

1.082.266 personer reiste fra Avinors flyplasser i uke 24, melder selskapet.

Målt mot tall for 2019 tilsvarer dette en nedgang på omtrent 160.000 passasjerer, eller et fall på omtrent 13 prosent.

Av Norges ti største lufthavner sto Oslo Lufthavn for mesteparten av nedgangen med et fall på 97.222 reisende, tilsvarende 15 prosent. Kristiansand Lufthavn sto for det største prosentvise fallet på 33 prosent, tilsvarende 8.335 passasjerer, mens Harstad/Narvik Lufthavn var eneste lufthavn med en økning i antall passasjerer, en oppgang på 847 passasjerer eller 5 prosent.