Schiphol flyplass, som er et knutepunkt for flyreiser i Europa, har den siste tiden vært rammet av ekstreme køer og flykaos på grunn av akutt mangel på ansatte.

De siste ukene har utallige fly fra Nederlands største flyplass blitt kansellert, og bilder fra skrekkøer i sikkerhetskontrollen har fart verden over.

Samtidig øker presset mot den nederlandske regjeringen på å fikse problemet, men sjef i Star Alliance, Ben Smith, tror likevel at det kan ta mange måneder før ting er tilbake til normalen.

Hovedutfordringen har vært mangel på bemanning til å håndtere bagasjer og passasjerer, ettersom mange mistet jobben da pandemien inntraff. Nederland har krav til sikkerhetsklarering for å jobbe i sikkerhetskontrollen, noe som forsinker ansettelsesprosessen.

Det samme problemet har rammet andre flyplasser og flyselskaper i Europa og USA, som har slitt med å holde tritt med den økende reiseetterspørselen etter pandemien.

Star Alliance er et globalt nettverk med nærmere 30 selskaper, blant dem SAS, Air Canada, Lufthansa, United Airlines og Australian Airlines. Flyalliansen trafikkerer over 1.100 flyplasser verden over.

(NTB)