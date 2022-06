Flyteknikerstreiken: Forhandlingene har startet hos Riksmekleren

NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) fortsatte fredag samtalene etter at meklingen ble tatt opp igjen hos Riksmekleren torsdag ettermiddag.

– Vi har hele dagen. Vi bruker den tiden vi trenger, sa riksmekler Carl Petter Martinsen til pressen før møtet startet.

– Situasjonen er slik den var da vi gikk fra hverandre i går, det vil si at det er ganske mange uavklarte spørsmål, sa Martinsen videre.

Uenighet på sentrale punkter

Det har vært steile fronter mellom NHO og NFO under streiken, men Martinsen beskriver forhandlingsklimaet som godt, og at det virker som partene er opptatt av å komme fram til en løsning.

Han sier inntrykket er at begge parter ønsker å få til en løsning.

– Vi må forholde oss til at det er konflikt, og at det er ganske grunnleggende uenighet på en del sentrale punkter. Men det betyr ikke at det ikke er en vei videre, og det er den veien vi forsøker å finne sammen, sa Martinsen.

Stort sprang

Stridens kjerne har vært flyteknikernes krav om 60 kroner mer per time, noe NHO mener lønnskravet er urealistisk høyt.

NHO har vist til at rammen for årets lønnsoppgjør er på 3,7 prosent, og at flyteknikernes krav på 17 prosent dermed er milevis over alle andre.

– Det er et stort sprang mellom partene når det gjelder økonomi. Det er også et spørsmål om tariffavtalen, og hvem som skal være omfattet av den. Også er det et småtemaer ellers, sier mekleren.

Varslet lockout

Flyteknikerne gikk ut i streik sist lørdag. 106 teknikere er tatt ut, og streiken vil etter planen bli trappet opp i helgen med ytterligere 39 flyteknikere.

I tillegg har NHO varslet lockout fra søndag, noe som innebærer at 450 flyteknikere fra NFO nektes å komme på jobb.

En lockout vil også ramme ambulanseflytjenesten i nord, noe som potensielt kan føre til fare for liv og helse. Det vil i så fall trolig raskt føre til at staten griper inn og avblåser streiken med såkalt tvungen lønnsnemnd.

NTB