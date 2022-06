SAS-pilotene har varslet at over 900 piloter blir tatt ut i streik dersom ikke meklingen mellom SAS-pilotene og SAS ender i enighet innen fristen, 29. juni.

– Vi har meldt inn 254 stykker, som er alle sammen. SAS Norge Flygerforening tar ut alle sine 148 medlemmer. Til sammen blir 402 norske piloter tatt ut i streik fra første dag, sier Roger Klokset i Norske SAS-flygeres Forening til TV 2.

– For oss er dette en veldig prinsipiell konflikt. Jeg kan ikke kommentere meklingen, men før meklingen sto vi veldig langt unna hverandre. Og vi opplevde at det var lite bevegelse på de prinsipielle spørsmålene, så vi ser ikke noen annen utvei enn å ta ut alle.

De fire pilotforeningene i Norge, Sverige og Danmark forhandler sammen som SAS Pilot Group, SPG. Forhandlingene skjer i Stockholm.

Lockoutvarsel

SAS-pilotene har varslet at over 900 piloter i de tre landene blir tatt ut i streik dersom ikke meklingen ender i enighet innen fristen, onsdag 29. juni. I Danmark jobber det omtrent 250 piloter for SAS Scandinavia, skriver E24. I Sverige er det snakk om 240 piloter.

Torsdag meldte NRK at SAS i Sverige vil stenge de ansatte ute fra jobb dersom den varslede pilotstreiken blir en realitet neste uke. Fredag bekrefter SAS at det også er utstedt varsel om lockout av danske piloter.

Ifølge det danske nyhetsbyrået Ritzau er det også varslet lockout for kabinpersonale som er organisert i fagforbundet Dansk Metal.

Det er tidligere kjent at flymekanikerne i SAS som er tilknyttet det danske fagforbundet, har varslet sympatistreik fra 5. juli.