NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) fortsatte fredag samtalene hos Riksmekleren.

Klokken 16.40 opplyste mekler Carl Petter Martinsen til NRK at partene ikke har kommet til enighet i løpet av dagen. Martinsen hadde skissert et forslag til løsning som ble nedstemt av arbeidstakersiden.

– Forslaget mitt har vært et økonomisk oppgjør på linje med frontfaget. Så er det en del tilpasninger som knytter seg til hva som er spesielt for dette tariffområdet, sa Martinsen til NRK.

Uenighet på sentrale punkter

– Vi beklager at det ikke har vært mulig å komme til enighet. Dette rammer svært mange som skal på ferie, flyselskapene i Norge og alle som er avhengig av å ta fly i hverdagen, sier direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart til NTB.

Det har vært steile fronter mellom NHO og NFO under streiken. Stridens kjerne har vært flyteknikernes krav om 60 kroner mer per time, noe som tilsier en økning på 17 prosent. Det mener NHO er urealistisk høyt.

– NHO har et ansvar for å følge lønnsrammen og for at den norske lønnsmodellen bevares. Det er dette som står på spill, sier Lothe.

Varslet lockout

Flyteknikerne gikk ut i streik sist lørdag. 106 teknikere er tatt ut, og streiken vil etter planen bli trappet opp i helgen med ytterligere 39 flyteknikere.