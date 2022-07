NHO gir ikke Babcock fritak fra flytekniker-lockout

NHO understreker i en pressemelding til NTB at NFO har valgt å inkludere alle sine medlemmer innenfor Flyteknikeroverenskomsten i den opprinnelige plassoppsigelsen. I dette ligger at konflikten potensielt ville kunne omfatte alle ansatte.

– NHO Luftfart har ikke ved beslutningen om lockout valgt ut enkeltbedrifter, men vi har forholdt oss til den plassoppsigelsen NFO selv har gitt; såkalt passiv lockout. Etter vår vurdering må NFO selv ta konsekvensen av at de gjorde samtlige medlemmer til en del av konflikten, inkludert dem som Babcock nå søker om dispensasjon for, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe.

Han legger til at dispensasjonssøknader vil kunne innvilges i situasjoner som ikke har vært forutsigbare, og det er ikke tilfellet her.

Mener NFO har ansvaret

– Når NFO sa opp plassene for alle sine medlemmer, har det vært fullt ut forutsigbart for dem at også Babcock ville bli omfattet av en konflikt. Ansvaret for konfliktens omfang ligger derfor på NFO, sier han.

– Vi har forsøkt å komme fram til en løsning med NFO, men de har ikke vist vilje til å bevege seg eller komme fram til en løsning. Forhandlingene har vært helt fastlåst og det rammer dessverre uskyldige tredjeparter, sier legger han til.

Over 100 flyteknikere er allerede tatt ut i streik av Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO). I tillegg har NHO Luftfart varslet at de vil ta ut 450 flyteknikere i lockout natt til søndag, noe som innebærer at de ikke får komme på jobb. D

Dermed trappes arbeidskonflikten kraftig opp.

Kan bli tvungen lønnsnemnd

Selskapet Babcock drifter ambulanseflytjenesten i Norge, og ville i utgangspunktet også bli rammet av lockouten. Selskapet søkte derfor om dispensasjon lørdag.

En lockout blant Babcocks teknikere vil på sikt føre til at ambulanseflyene blir stående på bakken. I en slik situasjon vil regjeringen trolig avblåse arbeidskonflikten med såkalt tvungen lønnsnemnd. Dette gjøres når liv og helse står i fare.

(NTB)