Widerøe gir ikke lenger ombooking ved innstilte avganger

Kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe sier til Bergens Tidende at Widerøe-kunder nå kun har rett på refusjon av flybilletten.

– Vi har ikke lenger anledning til å ombooke, tilby alternativ transport, måltid og overnatting, sier hun.

Det betyr at reisende som får flyreisen innstilt, selv må finne et nytt reisealternativ og betale for kost og losji i mellomtiden.

Endringen trådte i kraft lørdag og gjelder samtlige Widerøe-reiser. Flyselskapet er hardt rammet av arbeidskonflikten mellom NHO luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO). Natt til søndag tok NHO ut 450 flyteknikere i lockout, noe som betyr at de ikke får gå på jobb.

Flere av Widerøes fly står nå på bakken, og selskapet har søndag hatt 159 innstilte avganger, ifølge VG.

– Slik situasjonen er nå har vi ikke anledning til å booke om til en senere avgang, ettersom vi ikke vet når flyene vil begynne å gå på normal måte igjen, sier Solli til BT.

(NTB)