NHO Luftfart: Klare til å forhandle med NFO

– NFO kommer i løpet av dagen til å kontakte NHO Luftfart der vi vil fremlegge en skisse til løsning basert på at vi reduserer vårt lønnskrav betydelig mot at vi får beholde fagforeningsretten for teknikere i administrativ stilling og teknikere under utdanning, skriver organisasjonssekretær Arne Persson Normann i NFO i en pressemelding.

Natt til søndag trådte NHOs lockout i kraft, noe som betyr at NFOs 450 flyteknikere ikke får lov til å komme på jobb. Til tross for gjentatte samtaler og meklingsforsøk, har man ikke klart å finne fram til en løsning.

Flyteknikere gikk til streik lørdag 18. juni etter at meklingen ble brutt på overtid. Stridens kjerne har vært flyteknikernes krav om 60 kroner mer per time, som tilsvarer en lønnsøkning på 17 prosent. Det mener NHO er urealistisk høyt.

– Klar til å forhandle

Partene møttes til ny mekling torsdag og fredag i forrige uke, men meklingen endte uten resultater. Siden har det ikke vært kontakt mellom partene.

– Hvis NFO er villig til å ta opp igjen forhandlingene på en konstruktiv måte med realistiske krav, er NHO Luftfart klar til å forhandle, sier NHO Luftfart-sjef Torbjørn Lothe i en pressemelding mandag formiddag.

Han sier de foreløpig ikke har mottatt noen henvendelser fra NFO, og at de derfor ikke vet hva NFO ser for seg som en løsning på konflikten.