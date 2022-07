SAS benyttet seg nemlig av lånegarantiordningen til luftfarten. Mens Norwegian fikk låne 3,0 milliarder fikk SAS låne 1,5. SAS brukte ikke tilbudet i starten, men i desember 2020 opplyste selskapet at de ville trekke på hele garantien de var tilbudt.

Ved mislighold eller andre forhold som er dekket av garantien vil bankene som har lånt ut pengene kunne bli løst ut, i dette tilfellet av Eksportfinansiering Norge (Eksfin).

Næringsdepartementet opplyser til Finansavisen at dette nå har skjedd for kort tid siden, slik at det nå er Eksfin som er kreditor. Dette var også det som skjedde da Norwegian høsten 2020 søkte konkursbeskyttelse.

Næringsministeren forbereder seg nå på å få en haug SAS-aksjer i fanget med gjeldskonverteringen:



– Skulle vi ende opp som aksjonær blir ikke det en langsiktig posisjon, sa Vestre, som samtidig var klar på at tiden med støtteordning etter støtteordning er over:

– Det er ikke slik at det er norske skattebetalere som skal være en forsikringspolise. Man må drive for egen risiko, sa Vestre.

Ordknapp om samtaler

Under pressetreffet fikk næringsministeren en rekke spørsmål om dialogen med Sverige, Danmark og ikke minst med SAS.

På spørsmål om det ble vurdert å bidra på andre måter slik Danmark har, svarte Vestre:

– Vi har vurdert ulike alternativer, sa ministeren og fortsatte:

– Jeg registrerer at den danske regjeringen også har stilt vilkår.

– Har det vært et press fra Danmark for å få til en felles skandinavisk statlig løsning her?

– Det er ikke naturlig for meg å gå inn på dialogen, sier Vestre og fortsetter:

– Norske myndigheters interesse er å passe på fellesskapet og skattebetalerne.

Det er nå 10 år siden SAS var i en stor krise der selskapet holdt på å gå under. Hvis SAS skulle gå konkurs eller bli tvunget til å kraftig trappe ned rutetrafikken sin vil det få store konsekvenser i det norske markedet.

I dag er det SAS, Norwegian, Flyr og Widerøe som er de store aktørene innenlands og som også sitter på store deler av markedet inn og ut av Norge.

– Har dere noen beredskap nå for å steppe inn med kortvarige anbud eller lignende for å sikre rutetilbudet hvis SAS må kutte kraftig eller stoppe opp?

– Det er regjeringens mål å opprettholde et godt tilbud på innenriksrutene. Det er flere operatører som gjør det i dag, sier Vestre og fortsetter:

– Hva som eventuelt som skjer videre med SAS er ikke naturlig for meg å kommentere. Dette er et børsnotert selskap, men vi er på.