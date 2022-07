Russland investerer over 140 milliarder kroner i luftfart

Russland skal investere 770 milliarder rubler, rundt 141 milliarder kroner, for å øke produksjonen av russiske fly og bidra til utviklingen av landets luftfartsindustri.

Av 770 milliarder rubler skal 150 milliarder av dem bli bevilget til landets luftfartssektor allerede i løpet av 2022, sa Russlands statsminister Mikhail Mishustin under et møte mandag, ifølge den statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

VIL HA DET RUSSISK: Russlands statsminister Mikhail Mishustin. Foto: Bloomberg

– Det er mye arbeid som må gjøres for å skape den nødvendige effektive infrastrukturen i bransjen. Andelen innenlandsproduserte fly i flåten til russiske flyselskaper bør vokse til 81 prosent innen 2030, sa Mishustin.



Vil ha hjemmelagde passasjerfly

Ifølge bransjenettstedet Aerotime Hub kommer kommentarene til statsministeren bare en uke etter at Russlands handels- og næringsminister Denis Manturov kunngjorde at de ville produsere mer enn 1.000 «hjemmelagde» passasjerfly innen 2030.

– Bedriftene innen luftfartsindustrien beviste muligheten til å levere over tusen fly innen 2030 for å oppfylle behovene til sivil luftfart, samtidig som de erstattet utenlandskproduserte komponenter med russiskproduserte og moderniserte produksjonen der det var nødvendig, sa Manturov.



«MADE IN RUSSIA»: Dette Airbus-flyet er nok ikke laget i Russland, men om åtte år håper den russiske statsministeren Mikhail Mishustin at 81 prosent av flyene til de russiske flyselskapene, som Aeroflot, er blitt produsert i hjemlandet. Foto: Bloomberg

I tillegg hevder den russiske næringsministeren at flyprodusentene vil levere mer enn 760 sivile helikoptre i samme periode. Selv om tallene til Manturov spriker litt i forhold til hva lederen av det statlige forsvarskonglomeratet Rostec Yory Chemezov sa i begynnelsen av juni, da han sa at de planlegger å bygge 500 fly innen 2030.

Den russiske luftfartsindustrien har slitt på grunn av sanksjonene fra Vesten etter at Russland invaderte Ukraina for fullt. Dette har gjort at flyprodusenter som Bombardier, Embraer, Boeing og Airbus har stoppet alt samarbeidet med de russiske flyselskapene, skriver Aerotime Hub. Dette har imidlertid ikke hindret de russiske flyselskapene fra å fortsette å bruke fly de har leaset innad i Russland uten tillatelse fra produsentene.