Luftambulansetjenesten glade for tvungen lønnsnemnd – har normal beredskap gjennom hele dagen

– Årsaken til dette er at reisetiden til basene kan ta mellom seks og tolv timer. Noen av teknikerne som nå skal på jobb, bruker rutefly, og det kan ta tid. I tillegg har vi for tiden ikke backup-fly tilgjengelig, og det betyr at dersom noen av flyene får behov for uforutsett teknisk sjekk, så har vi ingen erstatningsfly å sette inn, sa kommunikasjonsrådgiver Elin Åsbakk Lind i Luftambulansetjenesten i en pressemelding tidligere tirsdag.

I en oppdatert pressemelding forteller Lind at alle teknikere er på plass.

– Tidligere har vi meldt at reisetid til basene vil kunne sette ambulansefly på bakken, men alle teknikere er nå på plass og i ferd med å gjøre utsjekk av fly for å ivareta beredskapen, sier Lind.

Hun forteller at flyteknikerkonflikten fortsatt kan kunne få følgekonsekvenser.

– Flyteknikerkonflikten vil fortsatt kunne få følgekonsekvenser siden vi ikke har backup-fly tilgjengelig. Dette betyr at dersom noen av flyene får behov for uforutsett teknisk sjekk, så har vi ingen erstatningsfly å sette inn. Periodisk vedlikehold har blitt utsatt og vil kunne få konsekvenser for tilgjengeligheten på flyene til etterslepet er hentet inn, sier Lind.

