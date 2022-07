Lanserer ligge-fly for økonomiklassen

Air New Zealand har de siste 5 årene utviklet et unikt konsept, nemlig SkyNest, oversatt til et rede i himmelen.

Sengene består av komfortable madrasser, puter og sengetøy, og er plassert i baksiden av flyet. Konseptet minner om et kapselhotell og lanseres i 2024, ifølge Bloomberg.

Hver kapsel inneholder køyesenger som er stablet tre i høyden, og kan kun bestilles fire timer av gangen. Flyselskapet har valgt fire timer, da dette vil gi passasjerene to søvnsykluser, samt gi flere søvn-muligheten.

En vanlig økonomi-billett inkluderer derimot ikke tilgangen til et SkyNest, da dette er et separat produkt, men vil være tilgjengelig for økonomiklassen. Prisen er derimot ikke bestemt enda.

SOV GODT: Nå kan du endelig sove godt i økonomiklassen. Foto: Air New Zealand

Høy etterspørsel

«Det har vært 170.000 timer med design, konstante små og store designutviklinger, justeringer og tekniske justeringer for å komme dit vi er,» sier Leanne Geraghty, flyselskapets salgsansvarlig.

Sluttproduktet reflekterer tilbakemelding og etterspørsel fra kunder.

«Den neste fasen av kundeundersøkelsene vil dreie seg om hva folk er villige til å betale for tjenesten», sa hun videre.

Air New Zealand har allerede et liggende alternativ i økonomiklassen, kalt SkyCouch, hvor setet forlenges til å bli en dyp sofa. Dette er populært blant familier, som kan ligge på tvers av en rad de har booket sammen.

SOFA: Konseptet SkyCouch, som har vært tilgjengelig i flere år. Foto: Air New Zealand

SkyNests vil være tilgjengelig fra 2024 på langdistanse direkteruter, som Chicago eller New York til Auckland. De direkte New York-rutene, som starter i september, vil være blant verdens lengste flyvninger, og tar 17,5 timer. De 15 timer lange flyvningene fra Chicago starter i oktober.

Det hele er en del av et forsøk på å vekke interessen for å ta den store bucketlist-turen til New Zealand.