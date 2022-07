EasyJet inngår avtale om lønnsøkning etter trusler om flystreik

Både cockpit- og kabinpersonale vil motta en engangsutbetaling samt en lønnsøkning på i underkant av 8 prosent etter signeringen av avtalen, som er gjeldende fram til 2024, opplyser Verdis forhandler Holger Rössler onsdag.

Også EasyJet har bekreftet at de har kommet til enighet med den tyske fagforeningen.

– Vi vet at dette har vært en vanskelig tid for våre ansatte, og vi fokuserer på tett samarbeid med Verdi av hensyn til våre ansatte, den langsiktige suksessen for virksomheten vår og for å sikre arbeidsplasser på sikt, sier leder Stephan Erler i EasyJet i Tyskland.

Verdi tok ut flere medlemmer i et innledende streik for noen uker siden, som resulterte i flere kanselleringer og forsinkelser på flyplassen BER i Berlin.

(NTB)