SAS-pilotene går ut i streik etter over en uke med mekling. Flyselskapet har sittet i megling med fire pilotforeninger, og partene har ikke kommet til enighet, forteller Anko van der Werff i SAS til pressen mandag.

Streiken anslås å føre til kansellering av cirka 50 prosent av alle rutefly fra SAS og påvirker rundt 30.000 passasjerer pr. dag.

«Vi beklager dypt at våre kunder er berørt av denne streiken, som fører til forsinkelser og kansellerte flyreiser, sier Werff i selskapets børsmelding.

Fremtiden står på spill

SAS ønsker å fortsette meklingen for å kunne komme til enighet og avslutte streiken så raskt som mulig:

«En streik på dette tidspunktet er ødeleggende for SAS og setter selskapets fremtid sammen med jobbene til tusenvis av kolleger på spill. Beslutningen om å gå i streik viser nå hensynsløs oppførsel fra pilotenes fagforeninger og en sjokkerende lav forståelse for den kritiske situasjonen som SAS er i,» sier han videre.



Aksjen omsettes for 0,59 kroner, og har stupt 16,4 prosent(kl. 13:13) siden nyheten ble offentliggjort. Før streiken var aksjen opp over 12 prosent.

Flygningene som drives av SAS Link, SAS Connect og SAS sine eksterne partnere er ikke berørt av streiken.

Anko van der Werff konkluderer: «Vi er klare til å gjenoppta mekling så snart som mulig, og vi vil gjøre vårt ytterste for å komme til en avtale som er levedyktig for å sikre selskapets langsiktige konkurranseevne og økonomiske bærekraft. Vi forutsetter at SAS Scandinavias pilotforbund innser hva som står på spill og velger å fortsette arbeidet med å finne en avtale.»