Disse flyene er innstilt: - Ikke avbestill billettene

SAS-pilotene går mandag ut i streik etter over en uke med mekling. Streiken anslås å føre til kansellering av cirka 50 prosent av alle rutefly fra SAS og påvirker rundt 30.000 passasjerer daglig.

Bare i tiden etter streiken er 38 SAS-fly innstilt fra Gardermoen ut dagen. Under finner du oversikt over hvilke.

For øvrig er 26 SAS-fly som skal lande på Gardermoen innstilt. Så langt et også 18 SAS-fly innstilt i morgen.

Advarer

– Hvis du avbestiller selv, mister du retten på refusjon av billettene, noe du har krav på dersom du venter til flyet blir innstilt av selskapet, sier forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet, ifølge NTB.

De opplyser at dersom man ikke får direkte beskjed fra flyselskapet om at flyet er innstilt, så skal man regne med at det går til vanlig tid.

– Streiken kan avblåses når som helst, og da gjelder å være klar dersom flyet går som planlagt, sier han videre.

Forbrukerrådet opplyser at man har tre valg hvis flyet ikke går: Ombooking snarest mulig, ombooking til et senere tidspunkt, eller å få pengene tilbake for reisen.