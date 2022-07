Direktør går av etter flykaos

EasyJets driftsdirektør, Peter Bellew, har sagt opp grunnet økende sinne etter kansellerte flyvninger, ifølge Bloomberg.

Flyselskapet har vært et av de hardest rammede for kanselleringer de siste månedene, og har kansellert tusenvis av flyreiser, inkludert mange samme dag som avreise.

«Jeg vil takke Peter for hans harde arbeid og ønsker ham lykke til. Alle hos Easyjet er absolutt fokusert på å levere en sikker og pålitelig operasjon denne sommeren,» sa EasyJet-sjef Johan Lundgren.

Flybransjen sliter med å takle den økende etterspørselen etter pandemien og har stort mangel på personale. I tillegg rammes mange selskaper av streik, etter at fly-ansatte har følt seg underbetalt i flere år.

Fagforeningen Unite hevdet forrige måned at det var «mangel på lederskap» i EasyJet, og at Bellew burde «ta kontroll over denne situasjonen».