Mandag kom nyheten mange fryktet. SAS klarte ikke å komme til enighet med pilotene, og med det ble 900 piloter tatt ut i streik.

Pilotene i SAS er nå forberedt på å streike i lang tid om det er nødvendig, ifølge en pressemelding fra Svensk Pilotförening (SPF).



– SAS behandler sine ansatte respektløst på en måte vi aldri har sett maken til i Skandinavia. I stedet for å utvikle selskapet i samarbeid med de ansatte for å gi passasjerene en best mulig opplevelse, går de i konflikt med sine ansatte, sier leder for de svenske SAS-pilotene Martin Lindgren.

Alt er opp til SAS

– Vi er forberedt på å streike lenge om nødvendig, men vi håper at SAS-ledelsen vil ta til fornuft. Nå er det helt opp til SAS å vise reell vilje til å finne en løsning. Gjør de det, setter vi oss ved forhandlingsbordet igjen, la han til.

Lindgren mener SAS viser total mangel på vilje til å komme til en løsning og gir flyselskapet alene skylden for streiken.

«Det er sjokkerende at SAS nå tvinger fram en streik og ofrer sine passasjerer i et forsøk på å knuse ansatte og splitte fagforeningene. Vi kjemper for retten til å beholde jobbene våre i SAS og et fortsatt trygt og anstendig arbeidsliv,» heter det videre.

Spekulerer i rekonstruksjon

Keld Bækkelund Hansen, som er forhandlingsleder i Dansk Metal, sier i en pressemelding at SAS trolig er mer interessert i å gjøre en rekonstruksjon av selskapet, enn å komme frem til en løsning med pilotene, ifølge TDN Direkt.

– Det er nå klart at ledelsen i SAS ikke på noe tidspunkt egentlig har ønsket å inngå en avtale med pilotene. Mye tyder på at ledelsen spekulerer i å gjøre en rekonstruksjon av selskapet, og på denne måten kan de si det er pilotenes feil, sier han.