Over 160 SAS-avganger innstilt onsdag

900 SAS-piloter gikk mandag ut i streik etter at meklingen ikke førte fram. Det fører til en rekker innstilte flyginger.

En oversikt VG har laget, viser at det onsdag er 163 SAS-flyginger som er kansellert.

Pressesjef i SAS, Tonje Sund, sier til Dagbladet at de forsøker å finne løsninger for kundene, men at situasjonen er krevende.

– Vi forsøker å booke om passasjerer til andre flyginger hvis det er mulig, sier hun, men legger til at det er få fly med ledige plasser.

– Noen får dessverre ferien avlyst. Det er selvfølgelig veldig trist, sier Sund.

