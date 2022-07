Flyr hadde en økning på 36 prosent i passasjertallet i juni sammenlignet med mai, med totalt 203.200 gjester om bord.

Enhetsinntekten (PASK) for juni var 0,45 kroner og gjennomsnittlig PASK siden første flyvning i juni 2021 er 0,33 kroner. I juni oppnådde Flyr en regularitet på 98,9 prosent og en ankomstpunktlighet på 61,9 prosent.

Produksjonen var 336 millioner setekilometer i måneden, med ti fly i drift i gjennomsnitt. Kabinfaktoren var 78,8 prosent, med en yield på 0,55 kroner.

– Vi har over lengre tid sett en sterk trend i trafikken, særlig etter starten av skoleferien, og vi har mange utsolgte flyvninger i sommermånedene. Juni ble like bra som forventet, og vi ser at også juli blir en god måned med høye passasjertall, sier Tonje Wikstrøm Frislid, administrerende direktør i Flyr.

Med et fordelsprogram som allerede har passert 200 000 medlemmer har Flyr raskt gjort seg kjent i Norge. Spesielt ungdomsbillettene Flyr UNG har fått mye oppmerksomhet med over 250 000 solgte billetter så langt, tilføyer hun.

Flyr har nå en flåte på totalt 10 fly, og får i løpet av sommeren levert ytterlige to fabrikknye Boeing 737-8. Ved utgangen av juni har Flyr 43 årsverk pr fly, som er i henhold til plan for å nå målsatt kostnadsnivå.

TDN Direkt