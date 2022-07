SAS fraktet i februar totalt 1,9 millioner passasjerer, noe som tilsvarer en oppgang på 7 prosent fra måneden før. Sammenlignet med samme periode i fjor er det en vekst på 217,1 prosent.

Flyselskapet melder om en oppgang i den regulære passasjertrafikken (RPK) på 270,1 prosent i juni, sammenlignet med samme periode i fjor. For den totale trafikken (regulær og charter) var økningen i RPK på 315,6 prosent.

Kapasiteten målt i ASK (antall setekilometer) steg totalt 6 prosent mot mai og 147,2 prosent fra juni 2021. Kabinfaktoren endte opp 32,5 prosentpoeng mot samme periode i fjor til 80,3 prosent.

Valutajustert yield steg i juni 8,7 prosent til 1,16 svenske kroner, mens valutajustert PASK var opp 80,2 prosent til 0,92 svenske kroner.

– Totat har billettsalget i juni har vært positivt, selv om hele luftfartens økosystem fortsatt står overfor utfordringer i den globale opptrappingen. Varsel om streik fra SAS Scandinavias pilotforbund begynte å påvirke bestillingene våre mot slutten av måneden, sier SAS-sjef Anko van der Werff i en kommentar.

– Vi fortsetter vår SAS Forward-restruktureringsplan der alle interessenter må delta for å sikre SAS' finansielle stabilitet. For å kunne lykkes med dette sendte vi inn en Chapter 11-begjæring i USA 5. juli. En oppdatering rundt denne prosessen vil bli publisert når den er tilgjengelig, påpeker SAS-sjefen.

Kriserammet

Etter uker og måneder der forhåpningene hadde bygget seg opp, slapp SAS i slutten av mai sitt forslag til en ny kriseplan for å redde flyselskapet, «SAS Forward». SAS gjorde det da kjent at de ønsket å hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i fersk kapital, samt at det utføres en konvertering av 20 milliarder svenske kroner fra gjeld til egenkapital.

I starten av juni ble det klart at både den norske og svenske stat vil konvertere henholdsvis 1,5 og 4 milliarder svenske kroner fra gjeld til egenkapital, men at de ikke vil spytte inn mer penger i flyselskapet.

Danskene vil derimot være med på kronerullingen. I tillegg til konvertering av gjeld, åpner den danske staten opp for å øke sin eierandel til mellom 22 og 30 prosent.

I tillegg til innhentingen av fersk egenkapital og gjeldskonvertering, inkluderer SAS Forward-planen en årlig kostnadsreduksjon på cirka 7,5 milliarder svenske kroner.

Tirsdag denne uken meldte SAS at de har tatt neste steg i restruktureningsplanen, å søke konkursbeskyttelse (chapter 11) i USA.

Streiketrøbbel

Situasjonen for det kriserammede flyselskapet blir heller ikke bedre av at SAS-pilotene mandag denne uken gikk ut i streik.

Kjernen i konflikten er opprettelsen av to bemanningsselskaper. Da pandemien rammet, mistet rundt 560 piloter jobben. Samtidig ble datterselskapene SAS Link og SAS Connect opprettet. Disse skal overta fly og fylles med nye piloter, og pilotforeningen ønsker en forsikring om at deres medlemmer får de nye arbeidsplassene.

Streiken har rammet flyvninger til og fra Skandinavia hardt, midt i høysesongen, og torsdag er 174 fly innstilt bare i Norge.