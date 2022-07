Den nederlandske delen av Air France-KLM vil kansellere 10-20 returavganger til europeiske destinasjoner hver dag ut august, går det frem av en pressemelding fra KLM fredag.

Kanselleringene føyer seg inn i en rekke av grep for å lette presset på Amsterdam Schiphol-flyplassen.

Europeisk luftfart opplever tidenes flaskehalser og lange innsjekkingskøer på flere av de store flyplassene. Arbeidskonflikter, for lav bemanning og kostnadskutt gjennom pandemien hjemsøker flyselskaper akkurat når europeerne skal ut på ferie. Tusenvis av avganger er kansellert, og bagasjen hoper seg opp.

KLM vil ifølge meldingen også «sterkt begrense» gjenværende billettsalg på sine Cityhopper- og Europa-ruter for å tillate kunder som har fått flyene sine kansellert til å booke om.

Lufthansa, British Airways

Samtidig har tyske Lufthansa kansellert flere hundre kveldsavganger neste uke, og en talskvinne forklarer overfor Bloomberg beslutningen med at selskapet vil hindre forstyrrelser for korresponderende avganger.

Som flyselskaper flest jobber KLM og Lufthansa hardt for å temme den enorme etterspørselen og dermed lette presset på den daglige driften. Sistnevnte selger nå sine resterende juli-billetter for minst 500 euro én vei, noe som betyr at selv en rundtur Frankfurt-Berlin på økonomiklasse er priset til 1.000 euro.

British Airways hadde allerede innstilt 10 prosent av sine flygninger mellom april og oktober da selskapet tidligere denne uken tok ytterligere 1.500 flygninger ut av ruteprogrammet, hvorav de fleste i juli.

Og så har vi selvfølgelig SAS, der et hundretalls kanselleringer hagler inn daglig som følge av pilotstreiken som truer det håpløst gjeldstyngede selskapets eksistens.