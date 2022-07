Streiken blant flyplassansatte i Paris er over

Det var varslet at streiken blant arbeiderne ved hovedflyplassen Charles de Gaulle i Paris og den mindre flyplassen Orly kunne vare helt til søndag 10. juli, som er en stor utfartsdag i Frankrike. Men samme dag som streiken tok til, ble den avsluttet.

De ansatte fikk forhandlet fram en lønnsøkning på tre prosent, noe de sa seg fornøyd med. Avtalen ligger omtrent på nivå som det de ansatte i det statlige jernbaneselskapet SNFC fikk fremforhandlet tidligere denne uka. Der unngikk de streik.

Avgjørelsen om å godta lønnstilbudet ble stemt over på et møte med alle de ansatte i ADP Group, som driver de to flyplassene.

– ADP Group er glad vi er kommet til enighet, heter det i en uttalelse fra selskapet.

Også de tillitsvalget er fornøyd. Avtalen sørger i tillegg til den generelle økningen også for et individuelt tillegg til alle ansatte.

NTB