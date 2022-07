Flyanalytiker: Det økende presset vil føre SAS-partene til forhandlingsbordet

– Jeg tror begge parter innerst inne har et ønske om å komme fram til en løsning, men det må være en omforent løsning som begge parter kan gå videre med, sier Elnæs til NTB.

Han er flyanalytiker i Winair AS og sier at det økende trykket i SAS-streiken legger press på begge parter.

– Jeg skal være forsiktig med å antyde når det kan skje, men for hver dag som går, blir presset mot partene høyere. Jeg tror det vil føre til at de vil måtte møtes for å prate sammen, forhåpentligvis så snart som mulig i neste uke, sier han videre.

Mandag denne uken gikk 900 SAS-piloter i Norge Sverige og Danmark ut i streik etter at det ble brudd i forhandlingene med ledelsen i flyselskapet. Partene er uenige om ansettelsesforholdene etter at SAS etablerte to bemanningsselskap i kjølvannet av pandemien.

Hensyn til passasjerer

Hver dag blir mellom 30.000 og 45.000 passasjerer rammet av streiken, enten ved at flyet deres blir innstilt, eller at det blir forsinket.

SAS begynte fredag å hente strandede passasjerer hjem.

– Andre passasjerer føler seg nok litt forlatt nå, og at ingen hjelper dem. Det er presset partene nå står i, sier Elnæs.

– Dette vil eskalere fremover og vil sette et knallhardt press på partene i konflikten om å begynne å prate igjen over forhandlingsbordet og ikke gjennom mediene eller i sosiale medier, legger han til.

– Helt låst

Riksmeklerens kontor sa fredag at det foreløpig ikke er noen planer om å ta kontakt med partene i SAS-streiken og mente at situasjonen så ut til å være helt låst.

– Partene står veldig langt fra hverandre, og det virker som mye av kommunikasjonen mellom dem går via mediene, og det er ingen god situasjonen, sier Elnæs.

Det foreløpig ikke er avtalt noen samtaler mellom pilotene og SAS-ledelsen, opplyser lederen for SAS-flygerne i Norge, Roger Klokset, til NTB.

NTB