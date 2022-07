SAS-streiken: Ingen forhandlinger mellom partene

– Det er intet nytt, opplyser leder i SAS -flygeres forening NSF, Roger Klokset, til Børsen.

Han bekrefter derimot overfor avisen at det har vært et statusmøte med de svenske meklerne i Stockholm i helgen. Klokset understreker at dette kun har vært et møte, og ikke konkrete forhandlinger.

Til VG sier Klokset at det ikke er kommet fram noe nytt fra ledelsen de siste dagene.

– Vi har fortsatt ikke hørt noe fra SAS-ledelsen som er grunnlag for reelle forhandlinger, sier Klokset til VG.

Rundt 900 piloter har streiket siden mandag 4 juli, og rundt 30.000 passasjerer rammes daglig av innstilte flygninger. Tidligere i helgen varslet riksmekler Mats Wilhelm Ruland at han nok vil kalle inn partene snart, og karakteriserte konflikten som alvorlig.

NTB