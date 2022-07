SAS-pilotene vil ikke lenger hente hjem charterturister

– Vi synes det er beklagelig at SAS nok en gang ikke evner å praktisere en avtale i tråd med dens intensjoner, og SPG ser seg derfor nødt til å avslutte dispensasjonen vedrørende charter etter siste flygning i dag, søndag 10. juli 2022, skriver SAS Pilot Group i en pressemelding.

SAS Pilot Grop er en en sammenslutning av pilotforeningene i Norge, Sverige og Danmark.

SAS og de streikende pilotene har blitt enige om unntak fra streiken for å hente hjem strandede charterturister som har få eller ingen andre transportmuligheter.

– I løpet av helgen har vi derfor til vår store overraskelse sett at det har blitt satt opp mange flygninger til populære og trafikkerte feriedestinasjoner som Rhodos, Kreta, Larnaca, Palma og Split, hvor det finnes alternativ reisemåte, skriver de i pressemeldingen.

På tross av at SAS ikke praktiserte avtalen i tråd med intensjonen, skriver SPG at de har valgt å la flygningene gå sin gang gjennom helgen.

– Vi har i tillegg vært positive til at SAS kan omdisponere annen kapasitet for å hente hjem charterpassasjerer. SAS har valgt å ikke bruke egen kapasitet til omdisponering. Manglende respekt for avtaler bidrar også til å gjøre det vanskeligere for SPG å innvilge denne type dispensasjoner fremover, skriver de videre.

Pilotene i SAS har vært i streik siden mandag 4. juli. Siden streiken begynte har om lag 30.000 passasjer blitt rammet daglig.

Flyselskapet har anslått at de daglige kostnadstapene ligger på mellom 100 og 130 millioner kroner.

NTB