Tronskifte i global luftfart

Siden 90-tallet har konkurransen mellom Airbus og Boeing ofte blitt karakterisert som et duopol, og gjerne også med Boeing som storebror. Dette kan nå være i ferd med å endre seg.

Forrige fredag ble det klart at de tre største flyselskapene i Kina hadde bestilt fly for til sammen 37 milliarder dollar fra Airbus. Ordren skal være på 292 fly av typen A320, som er en av de vanligste fly-variantene sammen med Boeings 737. Ifølge Bloomberg er det en av de største flyordrene på en enkelt dag noensinne.

Viktigheten av det kinesiske markedet

Den kinesiske statsstyrte avisen Global Times viser til sikkerhetsbekymringene rundt Boeings 737 Max som den naturlige grunnen for at valget falt på Airbus. Boeing peker selv på geopolitiske utfordringer som begrunnelse for tapet av kontrakter.

– Det er skuffende at geopolitiske forskjeller fortsetter å hemme eksport av amerikanskproduserte fly, kommenterte en talsmann fra Boeing.

Den amerikanske giganten har siden Trumps presidentperiode og handelskrigen tapt markedsandeler i Kina til Airbus, en utvikling som på sikt kan vise seg å bli svært kostbar.

Boeing forventer selv at en formidabel vekst i Kinas middelklasse vil føre til betydelig flere reisende i landet. Selskapet spår at antallet passasjerfly vil doble seg fra dagens nivåer frem til 2040. Dette betyr at luftfarten i Kina alene vil være større enn all luftfart i Nord-Amerika.

Selv om kineserne utvikler egne fly antar analytikere at det vil ta flere tiår før kinesernes egne modeller kan konkurrere på samme nivå som Airbus og Boeing. Det kinesiske markedet vil derfor være en betydelig driver for de to flyprodusentene i tiårene som kommer. Et tap i det kinesiske markedet, vil derfor være katastrofalt for Boeing.

HARD KAMP OM MARKEDSANDELER: I Kina. Foto: Heiko Junge

Investorene skyr Boeing

Den amerikanske flyprodusenten har slitt i markedet siden pandemiens utbrudd, og aksjekursen har fortsatt til gode å hente seg inn fra nivåene i mars og april 2020.

Etter problemer med deres nye flaggskip 737-max som endte i to flykatastrofer og tap av 346 menneske liv, kan det nå tyde på at investorenes tillit til Boeing begynner å bli tynnslitt. Med store underskudd og en netto gjeld på 44 milliarder dollar, er de til stor kontrast fra Airbus som har både overskudd og en sterk balanse.

Også flyselskapene ser ut til å velge bort flyene til Boeing, og Airbus hadde flere flybestillinger enn Boeing i 7 av 8 år mellom 2014 til 2021. Selv om Boeing tidligere har hatt gjennomgående høyere omsetning enn Airbus i flere tiår, så har rivalen også her hentet inn mye av gapet.

– Jeg føler vi har navigert oss gjennom en storm, og vi jobber nå beinhardt for å håndtere utfordringene som ligger foran oss. Teamet har gjort en helt fantastisk jobb, sa konserndirektør David Calhoun optimistisk til aviationweek.



Neste uke begynner derimot den kjente fly-konferansen Farnborough International Airshow som ofte etterfølges av en rekke flyordre. Om Airbus blir vinneren av ordrene nok en gang kan det bli nye og tøffere tak for Calhoun og Boeing.