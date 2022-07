Tvungen lønnsnemnd kan bli aktuelt bare for norske piloter

Hvis det ender med tvungen lønnsnemnd, vil pilotene avslutte streiken og gå tilbake til arbeidet. Stridsspørsmål vil gå til videre behandling i Rikslønnsnemnda.

Verken pilotene eller SAS har særlig stor interesse av et slikt utfall, mener arbeidslivsforskeren.

– Det er en risiko for dem. De som ønsker å endre på en tariffavtale, vil være minst interessert i tvungen lønnsnemnd fordi Rikslønnsnemnda ofte er konservativ, sier Nergaard.

En komplisert sak

Nemnda vil som regel ta utgangspunkt i de avtaler som foreligger. Men i denne situasjonen ønsker både arbeidsgiver og arbeidstaker endringer, påpeker hun.

Ekstra vanskelig blir det fordi det bygger på et felles avtaleverk som omfatter virksomhet i tre land. Rikslønnsnemnda vil trolig ønske å se på hvilke avtaler som etter hvert foreligger i Sverige og Danmark. Det vil si hvor de lander i denne konflikten.

– Dette vil bli en komplisert sak for Rikslønnsnemnda, hvis den kommer på deres bord. En sak som er mye vanskeligere enn andre, sier Nergaard.

– Risiko for begge parter

Forskeren mener det er vanskelig å si om det er pilotene eller SAS som har mest å vinne eller tape på en tvungen lønnsnemnd. Pilotene ønsker å nulle ut avtaler SAS inngikk med datterselskapene SAS Connect og SAS Link.

– Det vil Rikslønnsnemnda antakelig ikke ha myndighet til å bestemme over. Dette er danske tariffavtaler. Det er her slaget står, sier Nergaard.

Det er ingen tvil om at det er viktig for SAS at streiken tar slutt. Samtidig risikerer de å gå glipp av løsninger som ligger på bordet i dag – som økt fleksibilitet, at pilotene skal jobbe mindre i lavsesong, påpeker Fafo-forskeren. Vanligvis er det arbeidsgiversiden som er mest tjent med en nemnd, men det er usikkert om SAS tenker sånn per nå.

– SAS ønsker seg åpenbart en felles løsning for alle landene. Det kan tvungen lønnsnemnd være et hinder for, sier Nergaard.

NTB