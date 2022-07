Heathrow setter passasjertak fram til september

Det har vært kaos på flyplassen fordi den er underbemannet i forhold til trykket av reisende som vil ut på tur etter pandemien. Nå varsler Heathrow at det settes et tak på antall daglige reisende fram til september, melder Sky News.

Maks 100.000 reisende per dag betyr ifølge Heathrow-sjef John Holland-Kaye at rundt 2.500 reisende hver dag må belage seg på at flygningene blir innstilt.

– Vi ber flyselskapene stanse med å selge billetter i sommer for å minske påvirkningen dette får for passasjerene, sier flyplassjefen.

– Ved å gjøre dette grepet nå, er målet vårt å beskytte flygningene for det store flertallet av passasjerene på Heathrow denne sommeren, sier han.

Han erkjenner at det betyr at noen vil måtte reise på en annen dag eller fra en annen flyplass og beklager til dem som blir rammet.

NTB