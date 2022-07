SAS taper milliarder

SAS anslår at streiken koster selskapet opp til 130 millioner svenske kroner daglig. Kostnadene tærer på selskapets finansielle stilling, og vanskeliggjør selskapets muligheter for å innhente kapital på både kort og lang sikt.

Dette melder selskapet torsdag morgen.

«Streiken setter Chapter 11-prosessen, og til syvende og sist selskapets overlevelsesmuligheter, på spill», sier Anko van der Werff, president og adm. direktør.

Hittil har selskapet kansellert 2.550 flyvninger, og hele 270.000 passasjerer har blitt rammet av streiken. Akkumulerte kostnader siden streikens start 4. juli estimeres å være mellom 1 og 1,3 milliarder svenske kroner.

Kritisk behov for DIP-finansiering

Selskapet er godt i gang med å innhente ytterligere DIP-finansiering (en brofinansieringsløsning for selskaper i Chapter 11-prosessen). Gjeldsforhandlingene, som er ventet å vare opp til 12 måneder, står nå og hviler på SAS sin evne til å demonstrere en plan for hvordan selskapet skal klare å spare 7,5 milliarder svenske kroner årlig. Denne planen omtales av selskapet som SAS Forward-planen.

SAS Forward-planen innebærer også en konvertering av omtrent 20 milliarder svenske kroner av selskapets gjeld og hybridsedler om til egenkapital. Videre vil SAS også forsøke å hente inn 9,5 milliarder i ny egenkapital, noe som hovedsakelig vil bli brukt til å betjene gjelden fra DIP-finansieringen.

På kort sikt skal selskapet være i stand til imøtekomme sine kortsiktige forpliktelser. En langvarig streik vil i midlertidig raskt tømme selskapets begrensede kontantbeholdning, noe som vil sette SAS Forward-planen, og dermed mulighetene til DIP-finansiering, på spill.

I et slikt tilfelle vil det kunne bli behov for å utføre store nedskaleringer i virksomheten, samtidig som at selskapet vil måtte selge verdifulle strategiske eiendeler under tvang.

«Streiken har en alvorlig innvirkning på våre muligheter til å lykkes med SAS Forward. Vi må komme til enighet og avslutte streiken så raskt som mulig. Det vil kreve at vi finner en løsning som er akseptabel for alle interessenter som har uttrykt sin intensjon om å støtte SAS, betinget av at selskapet lykkes med SAS Forward», skriver Anko van der Werff, president og administrerende direktør, i meldingen.