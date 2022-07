SAS-streiken: Bevegelse fra begge parter

Partene har torsdag sittet i forhandlinger siden klokka 9.

– Det er bevegelse fra begge parter, og vi prøver å finne en løsning vi begge kan leve med, sier SAS' forhandlingsleder Marianne Hernæs til TV 2 i 14-tiden.

En time tidligere opplyste Hernæs til VG at partene fortsatt er et stykke fra mål, samt at partene diskuterer de store og kompliserte spørsmålene.

– Men vi har en konstruktiv dialog og er fokuserte på å finne en løsning, opplyste hun.

De nyoppstartede forhandlingene ble sparket i gang i Stockholm onsdag klokken 10. Det var første gang partene forhandlet sammen siden det ble brudd i meklingen 4. juli og SAS-pilotene gikk ut i streik.

Torsdag startet forhandlingene klokken 9 i Näringslivets Hus i Stockholm etter å ha blitt avsluttet i 19.30-tiden kvelden før.

(NTB)