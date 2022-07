Rullebanen er 3.800 meter lang og vil bidra til å effektivisere trafikken på flyplassen i Hongkong.

Med bare noen minutters mellomrom landet de to første flymaskinene på rullebanen sist helg.

Først satte et mindre jetfly eid av myndighetene i Hongkong hjulene på rullebanen. Bare tre minutter etter landet stort lastefly fra Cathay Pacific, og dermed var også rullebanen offisielt i kommersielt bruk.

Cargomaskinen kom fra Shanghai og var en Boeing 747-400F.

– Vi er glade for å være det første flyselskapet med en kommersiell flyvning på den tredje rullebanen, sier flyselskapets toppsjef Augustus Tang i en uttalelse.

Ny terminal

Selv om landingsstripen nå kan brukes, skal det gjennomføres en del tester og opplæring av personell for å bruke den.

Nå som rullebanen er klargjort, så vil en av de to andre rullebanene på flyplassen i Hongkong stenges for en periode for å gjennomgå oppgraderinger.

Det skal også utføres arbeid på og utvidelse av terminalene i Hongkong, slik at de blir bedre tilpasset den forventede trafikkøkningen.

Også bagasjehåndteringssystemet skal styrkes og stå klar i 2024.

100 millioner reisende

Når alle tre flystriper og terminalbygg er i full drift, vil det føre til en enorm effektivisering av flyplassen.

Utvidelsen vil gjøre det mulig å håndtere 30 millioner flere passasjerer årlig enn i dag. Det vil gjøre det mulig for 100 millioner passasjerer å bruke flyplassen hvert år.

Til sammenligning noterte Oslo lufthavn 28,6 millioner passasjerer i 2019, året før coronakrisen inntraff og rammet luftfarten hardt.

I tillegg vil kapasiteten til å ta imot og sende av gårde last bli økt. Målet er å håndtere 9 millioner tonn med varer og utstyr på cargodelen av flyplassen i Hongkong hvert år innen 2030.