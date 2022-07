Streiken pågår nå på det 14. døgnet, og partene har vært i Stockholm for å forhandle siden onsdag denne uka. Da riksmekleren gikk for å spise tidlig søndag ettermiddag, hadde meklingen vart i over 27 timer i strekk.

– Det pågår møtevirksomhet, og det har det gjort i hele natt og hele morgenen, sa Ruland til pressen som er utenfor møtelokalene i Näringslivets Hus.

En stund til

Riksmekleren kan ikke si noe om hva som skjer i selve meklingen eller hvor stor avstanden mellom partene er.

– Vi vil fortsette så lenge det er grunnlag for å fortsette, og så får vi se hvor lenge det blir, sier Ruland og legger til at de kommer til å jobbe «en stund til».

– Partene snakker fortsatt sammen på en saklig og profesjonell måte. Men det er ingen tvil om at det er vanskelig. Dere har observert hvor lenge vi har sittet, og det illustrerer alt, sier Ruland.

Beveger seg i riktig retning

Leder Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening sier at situasjonen ikke er fastlåst.

– Vi er jo her ennå. Så lenge det er håp, er vi her, sier han.

– Det beveger seg iallfall i riktig retning – vi kommer gjennom problemstillingene. Og så får vi jo et resultat til slutt, håper jeg, sier leder Jan Levi Skogvang i SAS Norge flygerforening.

2.500 norske avganger

900 piloter i SAS har streiket siden 4. juli, og siden da har siden da har 2.225 flygninger i Norge blitt kansellert. Søndag er 162 avganger til og fra Norge innstilt, og 88 avganger mandag er allerede rammet.

Flyselskapet opplyste torsdag at streiken hadde kostet selskapet inntil 1,3 milliarder svenske kroner, tilsvarende 1,26 milliarder norske kroner.

NTB