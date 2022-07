– Dette er uverdig. Jeg synes det er uverdig for SAS å stå i streik lenger enn dette. Det er uverdig for passasjerene og firmaet. Jeg har jobbet i firmaet i 32 år. Jeg elsker SAS. Jeg syns ikke at de kan fortsette sånn her, sa den danske pilotlederen Henrik Thyregod til pressen på vei inn i Näringslivets Hus i Stockholm.

Forhandlingene startet klokka 9.

Thyregod forventer at det i dag kommer en avklaring på om det blir en løsning eller ikke.

Bisarr Situasjon

Også leder Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening var klar i talen.

– Vi står i en bisarr situasjon. Det er som om naboen din har stjålet huset ditt og krever en veldig høy pris for at du skal få kjøpe det tilbake, og samtidig brenner naboens hus og du skal hjelpe han å slokke det, sa han.

Klokset er klar for å sitte i forhandlinger i flere dager dersom det blir nødvendig.

– Men jeg håper selvfølgelig på en løsning i dag, sa han.

Har ikke gitt opp

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland gjentar at han håper på en løsning.

– Det er min målsetting, og det har jeg ikke gitt opp ennå, sa han.

– Jeg kan ikke kommentere hvor langt vi har kommet. Det eneste jeg kan si, er at det har vært en jevn progresjon i forhandlingene også de siste dagene.

I helgen satt partene i forhandlinger i 33 sammenhengende timer. Ruland tror ikke de kommer til å sitte gjennom den kommende natta.

– Med det døgnet vi hadde, er det lite sannsynlig at de vil sitte gjennom natten. Hvis det bare er litt som gjenstår, så kan det hende. Vi satt i mange og 30 timer, så jeg tror ikke vi gjør det igjen så kort tid etterpå, sier han.

25 områder skal behandles

SAS-pilotenes streik pågår mandag på 15. døgnet, og partene har vært i Stockholm for å forhandle siden onsdag forrige uke.

Ifølge en av de svenske meklerne, Claes Stråth, har det vært fremskritt i forhandlingene i løpet av helga.

– Vi har laget en liste på rundt 25 områder som skal behandles, og mange av dem er nå ferdigbehandlet, sa han til nyhetsbyrået TT.

Han ville ikke si hvor mange områder som gjenstår.

Rundt 900 piloter har streiket siden mandag 4. juli. SAS opplyste i forrige uke at streiken koster selskapet 100–130 millioner svenske kroner per dag.

Mandag er 163 flygninger innstilt.

(NTB)