Samtidig som Farnborough Airshow starter i Storbritannia, har Delta Air Lines bestemt seg for å kjøpe 100 Boeing 737 Max 10-fly til en verdi på rundt 13,5 milliarder dollar, drøyt 136 milliarder kroner.

I tillegg har Delta sikret seg en opsjon på ytterligere 30 fly av den største modellen i Boeings Max-familie.

Med den seneste ordren vil Deltas Boeing 737-flåte utvides til mer enn 300 fly totalt, og vil med det være den nest største flåtefamilien i selskapet etter Airbus A320.

POPULÆR: Boeing 737 Max 10 er den største modellen i flyprodusentens Max-familie. Foto: Bloomberg

Omfattende forhandlinger

Avtalen ble kunngjort på Farnborough Airshow og Boeing vil begynne å levere ut flyene i 2025, opplyser Delta.

Delta skal ha hatt omfattende diskusjoner med Boeing før de gikk med på avtalen, og de nye Max 10-flyene skal være 20-30 prosent mer drivstoffeffektive enn de flyene de skal erstatte hos den amerikanske luftfartskjempen, skriver Reuters.

– Disse nye flyene gir overlegen driftsøkonomi og nettverksfleksibilitet, og avtalen reflekterer vår forsiktige tilnærming til å distribuere kapitalen vår, sier Deltas konsernsjef Ed Bastian.

Ifølge kilder Reuters har vært i kontakt med, er det ikke bare med Boeing Delta-ledelsen har snakket med den seneste tiden. Visstnok skal Delta tirsdag signere en påfyllingsordre for rundt et dusin Airbus A220-er på flymessen som arrangeres annethvert år sørvest for London.