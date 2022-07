Foreligger ingen avtale enda i SAS-streiken

Etter flere meldinger om enighet i SAS-streiken fra forskjellige nyhetsbyråer, melder nå SAS at det ikke foreligger noen avtale.

– Meklingen mellom SAS og SAS Scandinavias pilotforbund har pågått gjennom dagen. Selv om meklingen har gått i riktig retning, er det ennå ikke signert noen avtale mellom de to partene. Med henvisning til spekulasjonene i media ønsker SAS å presisere at det foreløpig ikke er signert noen avtale mellom de to partene. Meklingsprosessen fortsetter.

Enighet

Meldingen fra SAS kommer etter at lederen av SAS Norge Flyverforening, Jan Levi Skogvang, ifølge Børsen skal ha bekreftet at partene har kommet til enighet om en avtale.

– Dette er en tragedie for pilotene, rent avtalemessig. Men det er godt at vi er ferdige og at vi får flyene opp i luften igjen, sier han.

Ifølge den svenske avisen Dagens Industri skal SAS-styreleder Carsten Dilling tidligere i kveld ha informert om at det foreligger en avtale, og at de kun mangler de siste underskriftene før avtalen er ferdigstilt.

NRK , samt danske TV 2 og DR, skal også ha erfart at partene har kommet frem til en avtale.