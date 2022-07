Finnair fikk i andre kvartal et sammenlignbart driftsresultat på minus 84,2 millioner euro. En forbedring fra minus 151,3 millioner euro i samme periode i fjor. Omsetningen til det finske flyselskapet steg derimot med nærmere 400 prosent, fra 111,8 millioner til 550,3 millioner euro, kommer det frem i selskapets kvartalsrapport som ble lagt frem tirsdag.

Ifølge finnene har etterspørselen i Europa og USA nesten normalisert seg, og de anslår at de vil ha en gjennomsnittlig kapasitet på ca. 70 prosent i tredje kvartal, sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. Likevel vil den totale utplasserte kapasiteten være på over 80 prosent gjennom leasing av fly med mannskap til andre flyselskaper.

MÅ FINNE ALTERNATIVE RUTER: Finnair forventer at russiske luftrommet forblir stengt i lang tid, og har derfor satt opp ekstra ruter til Nord-Amerika og Sør-Asia. Foto: Dreamstime

Historisk høye priser

Med historisk høye drivstoffpriser, virkningen av inflasjon på etterspørsel og kostnader samt utviklingen av pandemien befinner luftfartsindustrien seg i en usikker tid. I tillegg kommer Russlands invasjon av Ukraina, som blant annet har ført til nedstengning av russisk luftrom.



Derfor anslår Finnair at det vanskelige driftsmiljøet i luftfarten vil vedvare i en lengre periode, og finnene sier de vil utarbeide en ny strategi for å forbedre sin svake lønnsomhet og for å styrke sin finansielle stilling.

– I løpet av andre kvartal 2022 ble Finnair rammet av den ene krisen etter den andre. Virkningene av den pandemien begynte å lette etterhvert som etterspørselen tok seg opp igjen, men samtidig følte vi at hele tyngden av virkningene av krigen i Ukraina, sier Finnairs konsernsjef Topi Manner og legger til at han forventer at driftsresultatet for hele året vil bli sterkt negativt for tredje året på rad på grunn av disse to krisene.