Heathrow trues av streik

Sommeren er høysesong for streiker i luftfarten. Bare timer etter at pilotkonflikten i SAS var over varsler Sky News om en ny streik på en av Europas mest trafikkerte flyplasser, Heathrow.

Ifølge fagforeningen Union har ansatte i Aviation Fuel Services (ATS), som fyller drivstoff for mer enn 70 flyselskaper, sagt nei til et revidert lønnsforslag. Slik det ser ut nå vil streiken begynne torsdag og pågå frem til og med søndag.

Streiken er ventet å medføre et hundretalls kansellerte fly.

Blant selskapene som rammes er Virgin Atlantic, American Airlines, United, Air France, Delta og KLM.