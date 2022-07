Russland trener med atombombefly

Russland fløy de supersoniske atom-kompatible bombeflyene over Arktis som en del av treningsflyvningen, sa det russiske forsvarsdepartementet tirsdag.

Flygingen ble gjennomført over det nøytrale vannet i Barentshavet, melder departementet i en uttalelse.

Russland gjennomfører lignende treningsflyvninger over Arktis, Atlanterhavet og Stillehavet, samt over Svartehavet og Østersjøen med jevne mellomrom, noe NATO-medlemmer er svært lite begeistret for.

Sovjet-fly

Flyet, som ble designet under Sovjetunionen, er godt synlig på radar, men toppfarten gjør det vanskelig å avskjære. Det kan også frakte opptil 40 tonn med våpenlast i de to bomberommene.

Det ble kun produsert 30 fly før Sovjetunionens sammenbrudd, men det skal nå produseres minst 50 eksemplarer til, i tillegg til en oppgradering av de eksisterende flyene.