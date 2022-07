Dette er flyselskapene med flest forsinkelser og kanselleringer

Årets streik blant SAS-pilotene har ført til mye frustrasjon og sinne blant reisende som skulle på sommerferie. Flyforsinkelser og kanselleringer passer aldri, og er et stort irritasjonsmoment for reisende i inn- og utland.

Om du vurderer å reise med amerikanske flyselskaper på ferien din er det enkelte aktører du bør være mer oppmerksomme på enn andre.

Flere flyvninger blir forsinket

Ifølge Marketwatch melder Bureau of Transportation Statistics at antall fly som landet til korrekt tid på amerikanske flyplasser hittil i 2022 ikke har vært så lav siden 2014. I perioden januar til utgangen av april ankom kun 76 prosent av direkte innenlandsflyvninger i tide. Omtrent 20 prosent av flyvningene var forsinket mens 4 prosent ble kansellert.

Dette er en tydelig forverring fra samme periode i fjor, da 87 prosent av flyvningene var i rute mens mindre enn 2 prosent av flyvningene ble kansellert.

Flere grunner til forsinkelser

Vedlikehold, rengjøring, bagasjelasting og fylling av drivstoff trekkes frem som hovedårsakene til sene ankomster i årets første fire måneder. Nevnte faktorer sto for nesten åtte prosent av forsinkelsene mens fly som kom for sent fra sin forrige destinasjon var ansvarlig for nærmere syv prosent av forsinkelsene.

Selv om historien ikke er en garanti for hva som vil skje i fremtiden, kan det være en god indikator for hva du har i vente. NerdWallet har analysert tallene fra Bureau of Transportation Statistics for de 10 største amerikanske flyselskapene etter passasjermil i perioden januar-april for se hvilket flyselskap som er mest pålitelig.

Delta og Hawaiian gjør det best

Øverst på listen over punktlighet finner vi Delta Air Lines og Hawaiian Airlines, som hadde en punktlighet på 82 prosent. Ifølge Marketwatch ble to prosent av flyvningene til førstnevnte kansellert mens kun én prosent av flyvningene til Hawaiian Airlines ikke gikk.

Samtidig er det verdt å merke seg at JetBlue hadde en punktlighet på 60 prosent.