Bakkemannskap fra Lufthansa varsler streik onsdag

Verdi organiserer rundt 20.000 ansatte i det tyske flyselskapet, blant dem teknikere og logistikkpersonell. De har avvist et første lønnstilbud fra selskapet, men skal etter planen fortsette forhandlingene 3. og 4. august.

Streiken er ment å øke presset på arbeidsgiveren. De ansatte viser til høyt arbeidspress, kraftig inflasjon og at de ofret lønn under pandemien. Fagforeningen har fremmet et krav på 9,5 prosents lønnsøkning.

Streiken begynner klokken 3.45 natt til onsdag og skal vare frem til torsdag morgen klokken 6.

(NTB)