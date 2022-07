Fortjeneste for første gang på 6 år

Abu Dhabis flyselskap Etihad Airways fikk et driftsresultatet på 296 millioner dollar i første halvår av 2022, en kraftig hopp fra et tap på 390 millioner dollar året før, fremkommer det av en pressemelding.

Flyselskapet avslører ikke nettoresultate, men melder om en EBITDA på 690 millioner dollar og driftsinntekter på 2,29 milliarder dollar.

Passasjerkapasiteten i første halvår var 24 milliarder passasjerkilometer, en økning på over 46 prosent fra året før. Selskapet fraktet 4,02 millioner passasjerer i første halvdel av 2022, mer enn 3 millioner flere enn året før. Flyselskapet så en sterk økning i passasjervolumet i februar da Abu Dhabi letter på pandemi-relaterte restriksjoner.

«Mens vi økte driften og registrerte en firedobling i passasjervolumet, holdt vi et godt tak på kostnadene våre», sier finansdirektør Adam Boukadida.

«Som et resultat økte driftskostnadene våre bare med 26 prosent», sier han.

Etihads fortjeneste kommer etter at selskapet har tapt penger 6 år på rad, med akkumulerte tap på 7,8 milliarder dollar.

For fire år siden lanserte selskapet en femåring plan for å snu trenden, og sa i 2021 at målet var å komme tilbake til fortjeneste i 2023.