Luftfartsgigant slo forventingene

Den franske og nederlandske luftfartsgiganten Air France-KLM melder om en betydelig høyere omsetning, og slår analytikernes forventninger for andre kvartal, ifølgeAffärsvärlden.

Omsetningen steg til 6,7 milliarder euro, og slo Bloomberg-analytikernes konsensus som var på 6,2 milliarder euro.

Ebitda-resultatet var på 931 millioner euro, med en Ebitda-margin på 13,9 prosent.

Henter seg inn igjen

Driftsresultatet var 386 millioner euro, sammenlignet mot minus 753 millioner samme periode i fjor. Driftsmarginen var 5,8 prosent.

Resultatet før skatt var 42 millioner euro, kraftig opp fra minus 1.755 millioner euro.

Air France-KLM forventer også et betydelig positivt driftsresultat for tredje kvartal og for hele 2022, noe som ikke har skjedd siden 2019.