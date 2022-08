Suksessmåned for Norse Antlantic

Nykommeren Norse Atlantic hadde en kabinfaktor på 86 prosent i juli, sammenlignet med 82 prosent foregående måned, fremgår det av en oppdatering fra selskapet fredag.

Norse opererte 100 prosent av sine planlagte flyvninger i juli, og vil i august øke antall flyvninger som følge av at selskapet starter flyvninger fra London, Berlin og Los Angeles.

Juli var flyselskapets første hele måned i drift.

Det nyoppstartede flyselskapet hadde sin første måned med flygninger i juni. Mange av disse var forsinket. Punktligheten var på 58 prosent på avgang, og 27 prosent på ankomst, viser tall fra Avinor.

Nylig lanserte selskapet et forbindelse-samarbeid med Easyjet, Norwegian og Spirit Airlines. Avtalen vil gi over 600 ukentlige forbindelser til Norse sine transatlantiske flyvninger ved flyplassene i Oslo, London, Berlin, New York, Fort Lauderdale, Orlando og Los Angeles.