Fredag ble det offentliggjort passasjertall for SAS i juli, måneden som var preget av pilotstreik. Dette gikk hardt ut over antall ombordstigninger.

I juli fraktet selskapet 1,3 millioner passasjerer, ned fra 1,95 millioner passasjerer i juni. Dette er en nedgang på 32 prosent, altså 650.00 færre passasjerer.

Kan bli ny streik lørdag

Til tross for at SAS og pilotene ble enige om en avtale 19. juli, er det på ingen måte en garanti for at konflikten er over. Førstkommende lørdag vil det bli offentliggjort om det blir ny SAS-streik.

Pilotforeningen skal da stemme for om de godtar den foreslåtte avtalen. Dersom pilotforeningene stemmer nei, kan 402 piloter igjen tas ut i ny streik. Alle foreningene i Norge, Sverige og Danmark må stemme ja for at forslaget skal gå gjennom.

Norwegian og Flyr belønnet

Konkurrentene Norwegian og Flyr fikk et boost under SAS-streiken, da ferielystne nordmenn ble nødt til å prøve å booke om med de andre flyselskapene. Grunnet den store pågangen ble mange flyreiser utsolgt, og prisen ble presset opp.

2,2 millioner passasjerer fløy med Norwegian i juli. Det var 300.000 flere passasjerer enn måneden før.

Også Flyr hadde en rekordmåned i juli. Det relativt nyetablerte flyselskapet fraktet over 260.000 passasjerer.