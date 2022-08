93 prosent av de avgitte stemmene var ja, og valgdeltakelsen var 89 prosent, skriver danske TV 2.

Med avtalen vil SAS-piloter få 25 prosent lønnskutt, mens arbeidsbelastningsgrensen heves fra 47 timer til 60 timer per uke.

For at avtalen skal gjelde må et flertall blant SAS-pilotene i både Norge, Sverige og Danmark stemme for avtalen.

(NTB)