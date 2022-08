Kundene strømmer tilbake til SAS

Salget av SAS-billetter eksploderte nærmest straks streiken var over, skriver Flysmart24.

– Det var som å slå på en bryter. I dag kan vi fastslå at salget av SAS-billetter ikke bare er like godt som før streiken. Salget er på høyde med tiden før pandemien, altså enda et hakk høyere, sier kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge, til Flysmart24.

Han sier at meldingene er den samme fra deres partnere både i Sverige og Danmark.

Konflikten mellom SAS og pilotene påførte selskapet enorme tap de 15 dagene den pågikk – anslagsvis 100 millioner kroner daglig eller til sammen snaut halvannen milliard kroner før den ble avsluttet 19. juli.

Avtalen som ble meglet fram ble godtatt i en uravstemning blant de fire pilotforeningene i Norge, Sverige og Danmark sist lørdag.

(©NTB)