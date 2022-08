SAS har sikret 7 mrd. i finansiering

Tidligere i sommer ble det klart at SAS får forhandle med kreditorene under konkursbeskyttelse.

Natt til søndag melder selskapet at det nå har sikret seg 700 millioner dollar, eller om lag 7 milliarder svenske kroner, i lånefinansiering fra Apollo Global Management for å drifte selskapet mens restruktureringsprosessen pågår.

– Vi er fornøyde med å sikret oss denne finansieringsforpliktelsen fra Apollo Global Management etter det som har vært en omfattende prosess. Med dette har vi en sterk finansiell posisjon for å kunne fortsette den løpende driften av selskapet gjennom restruktureringsprosessen i USA, sier styreleder Carsten Dilling i SAS.

Lånefasiliteten er et såkalt debtor-in-possession-lån (DIP) som er spesialisert for selskaper som gjennomgår chapter 11-prosesser. Det er betinget av godkjenning fra domstolen i New York, noe som SAS venter vil skje i midten av september.

Ifølge Dilling vil SAS nå kunne fokusere fullt ut på implementeringen av SAS Forward-planen, som inkluderer årlige kostnadsbesparelser på 7,5 milliarder svenske kroner.

– SAS er et av Europas ledende flyselskaper og vi er glade for å støtte selskapet gjennomfører sin restruktureringsprosess for å bli et sterkere selskap, sier Apollo-partner Antoine Munfakh.

Flere vilkår

Ifølge låneavtalen vil 350 millioner dollar være tilgjengelig for SAS etter at domstolens godkjennelse samt oppfyllelse av visse andre krav. De resterende 350 pengene blir tilgjengelig når visse andre vilkår i låneavtalen er oppfylt.

Renten på lånet er satt til referanserenten SOFR som for tiden ligger på 2,28 prosent, pluss 9 prosentpoeng. Påslaget vil ifølge meldingen økes med 2 prosentpoeng ved mislighold.